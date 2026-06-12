Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte Rollerfahrer flüchten vor Polizeikontrolle - Ein verletzter Polizeibeamter - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallfucht, die sich am Mittwoch (10.06.) gegen 17:20 Uhr auf der Friedrich-Heinrich-Allee ereignete.

Ein 46- jähriger Polizeibeamter der Polizeiwache Süd befuhr die Friedrich-Heinrich-Allee in Richtung Lintforter Straße als ihm eine Gruppe von mindestens vier unbekannten Kleinkraftradfahrern entgegen kam. Der Polizeibeamte beabsichtigte die Gruppe zu kontrollieren und wendete sein Motorrad.

Bei der Nachfahrt beschleunigte einer der Kleinkraftradfahrer, der mit einem Soziusfahrer besetzt war, stark, um sich einer Kontrolle zu entziehen.

Der Polizeibeamte folgte dem Roller unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Einsatzhorn) und setzte an, um sich neben den Fahrer des Kleinkraftrads zu begeben, der seinerseits zu einem Ausweichmanöver ansetzte und hierdurch mit seinem unbekannten Sozius stürzte.

Um eine Kollision mit dem fallenden Rollerfahrer und seinem Sozius zu vermeiden, wich der Polizeibeamte mit seinem Motorrad aus, touchierte dabei einen Bordstein und kam ebenfalls zu Fall.

Beide, sowohl der Fahrer des Kleinkraftrades sowie sein Sozius traten unmittelbar fußläufig die Flucht in Richtung Pappelsee an und ließen das Fahrzeug zurück.

Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben:

Fahrer: männlich, ca. 1,80 m groß, maximal 25 Jahre alt, eher jugendlich/heranwachsendes Aussehen, schlanke, sportliche Statur, schwarzer Halbschalenhelm, dunkle Jacke

Sozius: männlich , ca. 1,80 m groß, maximal 25 Jahre alt, eher jugendlich/heranwachsendes Aussehen, schlanke, sportliche Statur, normaler Helm, helle Oberbekleidung

Das zurückgelassene Kleinkraftrad war als gestohlen gemeldet. Ein Abschleppunternehmen stellte es sicher.

Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen. Er ist nicht dienstfähig.

Zu den anderen Personen oder Fahrzeugen, die mit den Flüchtenden zunächst zusammen auf der Friedrich-Heinrich-Allee gefahren sind, liegen derzeit keine Beschreibungen vor.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat möchte wissen:

Kann jemand Hinweise zu den beiden beteiligten Personen oder zu weiteren Mitgliedern der Gruppe geben? Sind im Zusammenhang mit dem Vorfall Kleinkrafträder / Roller aufgefallen, die dieser Gruppe zugeordnet werden könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

/cd Ref. 260610-1800

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