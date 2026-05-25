PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte beschädigten zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei
Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

In der Zeit von Freitag (22.05.2026), 15.00 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 16.20 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei, die auf einem Parkplatz vor der Polizeiwache Am Kirchplatz in Rheinberg abgestellt waren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 16:48

    POL-WES: Kamp-Lintfort- Alarmauslösung "Wasserspiel" Zechenpark

    Kamp-Lintfort (ots) - Am heutigen Tag, Sonntag 24.05.2026, kam es gegen 14:30 Uhr zu einer Alarmauslösung an einer Wasseraufbereitungsanlage eines Wasserspiels im Bereich Kamp-Lintfort, Zechenparkgelände. Hinweisgeber war der verantwortliche Träger der Stadt Kamp-Lintfort bei der Rettungsleitstelle Wesel. Die alarmierte Feuerwehr Kamp-Lintfort erschien mit starken ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 03:36

    POL-WES: Wesel - Unfall mit zwei Schwerverletzten

    Wesel (ots) - Am Samstag den 23.05.2026 kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein 60-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit seinem PKW die Schermbecker Landstraße (B58) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Drevenack. In Höhe der Einmündung Am Klosskamp hatte sich aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs ein Rückstau gebildet. Der 60-Jährige erkannte die ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:31

    POL-WES: Hamminkeln - Brand in Umspannwerk

    Hamminkeln (ots) - Am heutigen Tag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Brand in einem Umspannwerk auf dem Rissenweg in Hamminkeln-Dingden. Die alarmierte Feuerwehr löschte einen brennenden Trafo auf dem Gelände des Umspannwerks. Für den Zeitraum der Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Straßensperrungen durch die Polizei. Der örtliche Stromversorger war ebenfalls vor Ort eingesetzt. Bei dem Brand sind keine Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren