Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte beschädigten zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

In der Zeit von Freitag (22.05.2026), 15.00 Uhr, bis Montag (25.05.2026), 16.20 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei, die auf einem Parkplatz vor der Polizeiwache Am Kirchplatz in Rheinberg abgestellt waren. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

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