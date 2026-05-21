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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Moers (ots)

Gestern Nachmittag (20.05.) drangen unbekannte Täter in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17 Uhr in eine Doppelhaushälfte auf der Eichenstraße ein.

Nachdem die Täter in den Garten gelangt waren, versuchten sie gewaltsam ein Nebeneingangstür aufzuhebeln. Über ein aufgehebeltes Fenster zum Wohnzimmer gelangten sie schlussendlich in die Wohnräume.

Im Erd-, Ober- und Dachgeschoss öffneten und durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen.

Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171-0.

EG/Ref. 260520-1745

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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