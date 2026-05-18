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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr Alpen

Alpen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in das Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Alpen ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Tatverdächtigen eine Fensterscheibe eines Hallentors ein, um in das Gerätehaus zu gelangen. Dort entwendeten sie Akku-Werkzeuge zu entwenden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 an.

SW/260517-1314

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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