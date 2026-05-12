POL-WES: Wesel-Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau-Polizei bittet um Hinweise
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Wesel (ots)
Die Polizei Wesel bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Weselerin. Der letzte Kontakt zur 86-Jährigen bestand am 11.05.2026 gegen 18:00 Uhr. Eine Eigengefährdung der Frau kann nicht ausgeschlossen werden.
Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0281-107-4211 oder an die Polizeileitstelle Wesel unter 0281-107-1122.
Ein Foto der Vermissten ist beigefügt.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
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