PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau-Polizei bittet um Hinweise

Ein Dokument

Wesel (ots)

Die Polizei Wesel bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Weselerin. Der letzte Kontakt zur 86-Jährigen bestand am 11.05.2026 gegen 18:00 Uhr. Eine Eigengefährdung der Frau kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise zur Vermissten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0281-107-4211 oder an die Polizeileitstelle Wesel unter 0281-107-1122.

Ein Foto der Vermissten ist beigefügt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren