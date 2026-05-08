Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 47-jährige Frau im Waldstück "Klingerhuf" belästigt

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Eine 47-jährige Frau aus Moers ist gestern (07.05.) in einem Waldstück (Klingerhuf) an der Hülsdonker Straße belästigt worden.

Gegen 08:00 Uhr hatte sie ihr Auto in der Höhe der Hundeschule abgestellt, um anschließend mit ihrem Hund zu laufen.

Der unbekannte Mann verfolgte sie im Wald und hatte dabei eine geöffnete Hose. Er rannte eine kurze Zeit hinter der Frau her, bis sie auf einen Jogger und eine Gruppe Hundebesitzer traf. Zu diesem Zeitpunkt verlor sie den Mann aus den Augen. Die Gruppe Hundebesitzer begleitete die Frau bis zu ihrem Auto.

Der Unbekannte ist 180-185 cm groß, schlank, er trug eine dunkle Jeans, eine dunkle Jacke mit einer hellen Kapuze. Er war vermummt. Das Gesicht war größtenteils verdeckt durch eine FFP2-Maske.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260507-1013

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