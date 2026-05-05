PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 74- Jährige wird Opfer von Betrugsmasche
Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Moers-Hochstraß ist gestern gegen 16:20 Uhr Opfer einer Betrugsmasche geworden.

Ein unbekannter Mann stand vor ihrem Haus und gelangte unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, in die Wohnung. Als sie mit dem Mann dazu in den Keller ging, verschaffte sich eine zweite Person Zutritt zur Wohnung.

Als der angebliche "Ableser" sich verabschiedet hatte, entdeckte die Frau den zweiten Mann im Haus. Mit einem Stoffbeutel floh dieser bei Erblicken der Frau über den Garten.

Hier beschädigte er beim Überwinden eines kniehohen Zauns den Zaun der Nachbarn und flüchtete anschließend. Im Stoffbeutel hatte der Mann nach ersten Ermittlungen Schmuck mitgenommen.

Der "Ableser" ist ca. 165 cm groß, er soll eine füllige Figur gehabt haben, kurze, dunkle Haare, er trug ein schwarzes Polo-Shirt und eine schwarze Hose und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann hat eine dunkle Hautfarbe, war ca. 180 cm groß, stämmige Figur, dunkel gekleidet, in der Hand trug er einen weißen prallgefüllten Stoffbeutel.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260504-1840

Die Polizei rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Die oftmals schauspielerisch begabten Betrüger versuchen, sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, in dem sie z. B. um ein Glas Wasser, etwas zum Schreiben oder die Toilettennutzung bitten, sich als vermeintliche Paketboten oder Handwerker ausgeben, die auf einen angeblichen Wasserrohrbruch hinweisen, der schnell behoben werden müsse. Werden sie eingelassen und die Tür danach nicht vollständig geschlossen, kann eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten und die Räume nach Wertsachen durchsuchen.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind und die sich ausweisen können. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter von Unternehmen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 09:56

    POL-WES: Voerde - 76- Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

    Voerde (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76- jährige Dinslakenerin leichte Verletzungen erlitt. Die 76- Jährige befuhr zusammen mit ihrem Ehemann im Pkw die Dinslakener Straße von Voerde in Richtung Dinslaken. Vor dem Fahrzeug des Ehepaars fuhr ein grüner Pkw, auf dessen Dach ein Portemonnaie lag. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 07:45

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Diebstahl von Autorädern

    Wesel (ots) - Am frühen Montagmorgen (04.05.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 3 Uhr bis 07:30 Uhr mehrere Radsätze von ausgestellten Pkw an einem Autohaus auf der Straße im Buttendicksfeld. Die betroffene Ausstellfläche befindet sich zwischen dem Krudenburger Weg und Im Buttendicksfeld. An einem Verbindungsweg zwischen den beiden Straßen öffneten die Täter gewaltsam die Umzäunung und gelangten so auf ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 07:40

    POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Moers (ots) - Gestern (04.05.) brachen unbekannte Personen in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:30 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Dietrichstraße ein. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Wohnhaus. Die Wohnräume in Erd- und Obergeschoss sowie der Keller wurden durchsucht und Schränke geöffnet. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren