Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 74- Jährige wird Opfer von Betrugsmasche

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Eine 74-jährige Frau aus Moers-Hochstraß ist gestern gegen 16:20 Uhr Opfer einer Betrugsmasche geworden.

Ein unbekannter Mann stand vor ihrem Haus und gelangte unter dem Vorwand, den Stromzähler ablesen zu wollen, in die Wohnung. Als sie mit dem Mann dazu in den Keller ging, verschaffte sich eine zweite Person Zutritt zur Wohnung.

Als der angebliche "Ableser" sich verabschiedet hatte, entdeckte die Frau den zweiten Mann im Haus. Mit einem Stoffbeutel floh dieser bei Erblicken der Frau über den Garten.

Hier beschädigte er beim Überwinden eines kniehohen Zauns den Zaun der Nachbarn und flüchtete anschließend. Im Stoffbeutel hatte der Mann nach ersten Ermittlungen Schmuck mitgenommen.

Der "Ableser" ist ca. 165 cm groß, er soll eine füllige Figur gehabt haben, kurze, dunkle Haare, er trug ein schwarzes Polo-Shirt und eine schwarze Hose und sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann hat eine dunkle Hautfarbe, war ca. 180 cm groß, stämmige Figur, dunkel gekleidet, in der Hand trug er einen weißen prallgefüllten Stoffbeutel.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0.

BH/260504-1840

Die Polizei rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Die oftmals schauspielerisch begabten Betrüger versuchen, sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen, in dem sie z. B. um ein Glas Wasser, etwas zum Schreiben oder die Toilettennutzung bitten, sich als vermeintliche Paketboten oder Handwerker ausgeben, die auf einen angeblichen Wasserrohrbruch hinweisen, der schnell behoben werden müsse. Werden sie eingelassen und die Tür danach nicht vollständig geschlossen, kann eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten und die Räume nach Wertsachen durchsuchen.

Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind und die sich ausweisen können. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter von Unternehmen.

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