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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Samstag (02.05.) kam es gegen 13:30 Uhr an der Einmündung Rheinberger Straße/ Am Mühlenkolk zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt.

Ein 59- jähriger Duisburger befuhr mit seinem Motorrad die Rheinberger Straße aus Budberg kommend in Richtung Rheinberg. Ein vor ihm fahrender Pkw führte eine Gefahrenbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit einem Radfahrer zu vermeiden. Der Radfahrer wechselte auf Höhe der Einmündung Am Mühlenkolk auf die Fahrbahn der Rheinberger Straße. Der 59- Jährige Motorradfahrer musste in Folge dessen ebenfalls eine Gefahrenbremsung einleiten.

Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er wird beschrieben als ca. 170 cm bis 180 cm groß, dunkle Bekleidung, schwarzer Helm, grau/ weißes Fahrrad mit breiten Reifen.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260502-1514

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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