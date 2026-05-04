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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Wesel (ots)

Heute Morgen (04.05.) drangen Unbekannte gegen 03:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt auf dem Marktplatz Feldmark ein.

Nachdem sie die automatische Glasschiebetür im Eingangsbereich gewaltsam geöffnet hatten, überwanden sie im Innern eine weitere heruntergelassen Abtrennung zum Kassenbereich.

Dort durchsuchten die Täter den Kassenbereich und entwendeten aus einem Regal eine noch unbekannte Menge Tabakwaren.

Anschließend flüchteten zwei dunkel gekleidete Personen, jeweils mit einem Beutel in der Hand, in Richtung Berufskolleg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 telefonisch in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260504-0428

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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