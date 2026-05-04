Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Mann sitzt ohne Hose im Bushaltestellenhäuschen

Polizei sucht Hinweise

Schermbeck (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am 01. Mai gegen 19:15 Uhr an der Kreuzung Lofkampweg/Westricher Straße in schamverletzender Weise gezeigt.

Eine 18-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren. Sie ging an der Kreuzung an einem Bushaltestellenhäuschen vor. Dort saß ein Mann ohne Hose und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise.

Die junge Frau holte Nachbarn zur Hilfe. Nachdem ein Nachbar den Mann angesprochen hatte, setzte der Unbekannte sich auf ein Fahrrad und fuhr Richtung Dämmerwald.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

50-60 Jahre alt, helle Hautfarbe, 165-170 cm groß, grauer Bart, welcher bis zur Brust hinab ragt, er war schwarz gekleidet und trug eine Sonnenbrille und einen Fahrradhelm.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Pedelec gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260501-2117

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