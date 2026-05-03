Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Person durch PKW verletzt - Zeugensuche

Wesel (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es in Wesel zu einem Unfall, bei dem eine Person von einem PKW angefahren und verletzt wurde. Der PKW flüchtete und konnte bisher nicht angetroffen werden.

Am Sonntag den 03.05.2026 gegen 00:25 Uhr befuhr ein PKW die Straße Esplanade aus Richtung Moltkestraße kommend in Richtung Kreuzstraße. In Höhe des dortigen Discounters geriet der PKW auf den Gehweg und verletzte einen 18-jährigen Fußgänger aus Duisburg. Der PKW flüchtete anschließend vom Tatort in Richtung Großer Markt. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des flüchtigen Fahrzeugs. Der PKW soll mit mehreren Personen besetzt gewesen sein. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer Personengruppe, die kurz zuvor in unmittelbarer Nähe in einen lautstarken Streit verwickelt war. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizeiwache Nord (Wesel, 0281/107-0) sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zum Fahrzeug oder der Personengruppe geben können.

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