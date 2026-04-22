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POL-WES: Hamminkeln - Die "Polizei" als Aussteller bei Kick-Off Veranstaltung 2026

POL-WES: Hamminkeln - Die "Polizei" als Aussteller bei Kick-Off Veranstaltung 2026
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Hamminkeln (ots)

Auch in diesem Jahr war die Kreispolizeibehörde Wesel bei der Kiff-Off-Veranstaltung am Samstag, den 18.04.2026, bei einem Traditionsunternehmen für Motorräder in Hamminkeln als Aussteller vertreten.

Neben zwei Kolleginnen der Verkehrsunfallprävention waren auch zwei Kollegen des Verkehrsdienstes mit ihren dienstlichen Krädern vor Ort.

Zahlreiche Besucher und Besucherinnen suchten das Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Besonderes Interesse weckten z.B. die von der Polizei verteilten Beatmungsmasken für den Schlüsselanhänger - kleine Hilfsmittel mit großer Wirkung im Ernstfall. Aber auch die Airbag-Weste für Motorradfahrer wurde vorgestellt.

Auch die beiden ausgestellten Zweiräder der Polizei stießen auf reges Interesse, boten einen niederschwelligen Anlass zum Dialog und die kleinsten Besucher durften ein Foto darauf machen.

MH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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