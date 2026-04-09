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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 84- Jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

Moers (ots)

Am 08.04.2026 wurde die Polizei gegen 04:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Wilhelm-Schroeder-Straße gerufen.

Bei Eintreffen konnten die Polizeibeamten Rauch und Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss feststellen. Der noch in der Wohnung befindliche 84- jährige Bewohner wurde durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr befreit. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren auch am Einsatzort eingesetzt.

Der schwerverletzte 84- Jährige wurde durch den Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die anderen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus waren durch den Brand nicht betroffen und sind weiterhin bewohnbar.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandentstehung dauern derzeit an.

EG/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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