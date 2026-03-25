Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter brechen in Handy-Geschäft ein

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 06:00 Uhr in einen Handy-Laden auf der Hohe Straße eingebrochen.

Sie schlugen eine Scheibe des Geschäftes ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Die Täter rissen mehrere Ausstellungshandys aus der Verankerung.

Im Anschluss verließen die unbekannten Personen mit der Beute das Geschäft auf gleichem Weg und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/260325-1021

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