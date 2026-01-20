PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto - Polizei sucht nach einem vermissten 71-jährigen Mann

Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Polizei sucht nach einem 71-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn. Dieser wurde am heutigen Tag um 13:00 Uhr als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde er gestern Morgen gegen 08:00 Uhr, als er sich von seiner Wohnanschrift entfernte. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Person in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Der Mann ist circa 170 cm groß und trägt vermutlich einen Gehstock bei sich.

Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, die durch einen Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde unterstützt werden, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei telefonisch unter 0281 107 1122 oder jeder anderen Polizeiwache im Kreis Wesel entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

