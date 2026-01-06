Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zigarettenautomat aus Kiosk gestohlen

Dinslaken (ots)

Zwei unbekannte Personen haben heute Morgen gegen 02:30 Uhr einen Zigarettenautomaten aus einem Selbstbedienungskiosk an der Hünxer Straße gestohlen.

Der Automat war in dem 24-Stunden-Kiosk an der Wand befestigt. Die Unbekannten brachen den Automaten gewaltsam von der Wand und nahmen ihn vollständig mit. Ein Zeuge konnte die Personen folgendermaßen beschreiben:

Person 1: männlich, schwarzer Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, dunkelgraue Hose, weiße Sneaker

Person 2: männlich, schwarze Kapuzenjacke mit aufgezogener Kapuze, graue Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Gegen 02:10 Uhr hatten zwei männliche Tatverdächtige den Verkaufsraum eines 24-Stunden-Kiosks an Bahnhofstraße betreten. Sie versuchten auch dort einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung im Boden zu reißen, was allerdings nicht gelang.

Es ist möglich, dass es sich um ein und die selben Personen handelt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260106-0401

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell