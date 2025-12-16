PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Hinweise erbeten nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Moers (ots)

Unbekannte Tatverdächtige drangen am Sonntag (14.12.2025), gegen 05:40 Uhr, in den Lagerraum eines Lebensmitteldiscounters auf der Max-von-Schenkendorf-Straße ein.

Sie überwanden gewaltsam die rückwärtige Tür im Bereich der Warenannahme und gelangten so in den Lagerraum. Im Lagerraum wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Über das erlangte Diebesgut können nach bisherigem Ermittlungsstand noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251215-0700

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

