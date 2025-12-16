Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter entreißt 74-Jähriger Handtasche - Zeugen gesucht

Moers (ots)

Eine 74-jährige Moerserin stieg auf der Homberger Straße auf Höhe des Scherpenberger Wäldchens aus dem Bus und ging die Homberger Straße stadtauswärts.

Kurz nachdem sie ausgestiegen war, schubste eine unbekannte männliche Person sie von hinten zu Boden. Der unbekannte Täter entriss der 74-Jährigen die Handtasche und flüchtete fußläufig in Richtung des Spielplatzes am Treibweg und weiter in Richtung Eichenstraße.

Beschrieben werden konnte er als ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Er war schwarz gekleidet und hatte eine schwarze Kapuze auf dem Kopf.

Die 74-Jährige blieb bei der Tat unverletzt.

Zeugen, die verdächtige Feststellungen im Tatzusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter Tel.: 02841 / 171-0 zu melden.

EG/251215-1800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell