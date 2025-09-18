Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Neukirchen-Vluyn - Landrat Ingo Brohl stellt neuen Leiter des Bezirksdienstes Süd vor

Am Donnerstag, den 18. September 2025, hat Landrat Ingo Brohl den neuen Leiter des Bezirksdienstes Süd in Moers offiziell bei einem Pressetermin vorgestellt. Es handelt sich um den 51-jährigen Polizeihauptkommissar (PHK) Alf Bartmann.

Ebenfalls anwesend waren der Abteilungsleiter Polizei, Ulrich Kühn, Polizeidirektor Wolfgang Tühl als Leiter der Direktion GE und die Leiterin der Wache Süd, die Erste Polizeihauptkommissarin (EPHKin) Sabine Kunst.

Polizeihauptkommissar (PHK) Alf Bartmann, welcher am 1. Juni 2025 die Funktion des Leiters des Bezirksdienstes Süd übernommen hat, löst PHK Nils Krüger ab, der in den Ruhestand gegangen ist. Alf Bartmann ist zuständig für 14 Bezirksbeamtinnen und -beamte in Moers und Neukirchen-Vluyn. In den beiden Städten leben rund 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Alf Bartmann vertritt in seiner Funktion auch die Leiterin der Wache Süd, EPHKin Sabine Kunst, in Abwesenheit.

Alf Bartmann begann seine Karriere im Jahr 1993 bei der Polizei NRW. Nach der Ausbildung wechselte er zur Einsatzhundertschaft nach Düsseldorf. Weitere Stationen waren: Wachdienst in Moers, Verwendung als Kradfahrer, Einsatztrupp Kriminalität, die Kriminalwache und verschiedene Funktionen auf den Wachen in Moers und Kamp-Lintfort.

Der 51-Jährige ist verheiratet, hat einen 15-jährigen Sohn, er wohnt mit seiner Familie in Moers-Schwafheim. In seiner Freizeit macht er Ju-Jutsu, Kraftsport und er ist ehrenamtlicher Gruppenleiter und im Vorstand der Moerser Pfadfinder. In dieser Funktion ist er mit Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland und Europa in Zeltlagern unterwegs und nimmt an großen internationalen Treffen teil.

