Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Landrat Ingo Brohl stellt neuen Leiter der Polizeiwache Ost vor

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Am Dienstag, den 19. August 2025, hat Landrat Ingo Brohl den neuen Leiter der Polizeiwache Ost in Dinslaken offiziell bei einem Pressetermin vorgestellt. Es handelt sich um den Ersten Polizeihauptkommissar (EPHK) Frank Marienfeldt, der seit dem 1. Mai 2025 die Wache leitet.

"Herr Marienfeldt ist eine langjährige und äußerst erfahrene Führungskraft, die zahlreiche Stationen innerhalb unserer Kreispolizeibehörde Wesel durchlaufen hat. Ein Großteil seiner dienstlichen Laufbahn verbrachte er in Wesel und Dinslaken. Aufgrund seiner umfassenden Erfahrung bin ich überzeugt, dass er die ideale Besetzung für die Leitung der Polizeiwache ist", betonte Landrat Ingo Brohl.

"Der Leiter der Polizeiwache Ost ist gleichzeitig Regionalverantwortlicher. Das bedeutet, die Städte und Gemeinden in diesem Bereich haben einen direkten Ansprechpartner für alle polizeilichen Angelegenheiten", ergänzte Wolfgang Tühl, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/ Einsatz. Zum Wachbereich Ost gehören die Städte und Gemeinden Dinslaken, Voerde, Hünxe und Schermbeck.

Frank Marienfeldt begann seine Karriere im Jahr 1983 beim Bundesgrenzschutz. 1990 wechselte er zur Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen, zunächst in die Polizeistation in Moers. 1997 schloss er sein Studium zum gehobenen Polizeidienst ab. Seitdem war er in verschiedenen Funktionen in Dinslaken sowie in der Leitstelle in Wesel tätig. Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 übernahm er die Leitung der Polizeiwache in Dinslaken.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundenen Herausforderungen. Natürlich habe ich auch Respekt vor der Verantwortung, die diese Position mit sich bringt", sagte der 58-Jährige bei seiner Vorstellung.

Privat ist Frank Marienfeldt verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und beschäftigt sich in seiner Freizeit gerne mit Modelleisenbahnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell