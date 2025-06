POL-WES: Moers - Polizei sucht 84-jährige Frau

Kamp-Lintfort (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, brachen Täter in ein Einfamilienhaus an der Fackelstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und zum Keller. Umzugskartons, Geld und Schmuck entwendeten sie. Die Kriminalpolizei ruft Zeugen dazu auf, dass sie sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort ...

