POL-WES: 88-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

88-Jähriger vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Wesel

Die Polizei sucht nach einem 88-jährigen Mann aus Wesel.

Dieser wurde am heutigen Tag um 20:00 Uhr als vermisst gemeldet. Zuletzt gesehen wurde er gegen 11:15 Uhr, als er sich mit dem Fahrrad in Friedrichsfeld vom Siedlerweg in Richtung Wesel entfernte. Das Fahrrad ist ein dunkelgraues Damenrad mit einem Korb vorne und gelb-roten Streifen an der Seite.

Der Mann trägt eine dunkle Steppjacke und eine goldene Armbanduhr an der linken Hand.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizei telefonisch unter 0281 107 1122 oder jeder anderen Polizeiwache im Kreis Wesel entgegen.

