POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Hamminkeln (ots) - Die Bezirksdienstbeamten in Hamminkeln bieten für die Bürgerinnen und Bürger am Dienstag, 03.06.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Polizeidienststelle Hamminkeln (Rathausstraße 17) eine Fahrradcodieraktion an. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten, den Personalausweis und die Kaufunterlagen mitzubringen. Kontakt für Medienvertreter: ...

