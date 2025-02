Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 14- jährigen Jugendlichen

Schmerbeck (ots)

Seit Freitag, den 21.02.2025, wird ein 14- jähriger Jugendlicher aus Schermbeck vermisst. Er kam am Abend nicht wie gewohnt nach Hause. Bekannt ist, dass er am 22.02.2025 noch auf einem Rave Festival in Duisburg gesehen wurde. Er hatte die Absicht in den kommenden Tagen zu einem weiteren, hier nicht bekannten Festival, nach Dortmund zu fahren.

Er ist vermutlich allein unterwegs und wurde zuletzt an verschiedenen Bahnhöfen, u. a. in Voerde und Dorsten, gesehen. Er nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel und soll sich in der Obdachlosen- und Drogenszene aufhalten.

Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, hat braune Haare und braune Augen. Zuletzt trug er schwarze Jogginghosen, schwarze Schuhe, eine schwarze Sweatjacke und eine grüne Jacke.

Die Polizei fahndet mit einem Bild im Fahndungsportal der Polizei öffentlich nach dem Jungen und bittet Zeugen, sich telefonisch bei der Kreispolizeibehörde Wesel, Polizeiwache Ost in Dinslaken, unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu wenden.

Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/160905

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell