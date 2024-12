Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel - Dinslaken - Polizeibeamte nehmen mutmaßliche Diebin vorläufig fest

Dinslaken (ots)

Am Samstag um 13.20 Uhr entwendete eine Frau Waren aus einer Parfümerie an der Neustraße. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl von zwei Artikeln und informierte die Filialleiterin. Mit ihr lief er auf die Tatverdächtige zu. Währenddessen steckte die Diebin zwei weitere Artikel in ihre Tasche. Die Filialleiterin sprach die Tatverdächtige am Ausgang der Filiale an. Darauf gab die mutmaßliche Diebin die Artikel heraus.

Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung der Frau weitere Artikel, die aus anderen Geschäften stammen. Den Kauf dieser Artikel konnte sie nicht belegen. Polizeibeamte nahmen die 41-jährige Griechin vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde die Tatverdächtige entlassen. Sie muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

241130-1407-0A0852

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell