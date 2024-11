Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Seit dem späten Mittwochvormittag wird der 14-jährige Gianluca Maurice S. vermisst.

Er hat gegen kurz nach 11 Uhr seine Schule an der Ludwig-Doll-Straße mit unbekanntem Ziel verlassen und zuvor Äußerungen getätigt die auf eine psychische Ausnahmesituation schließen lassen. Er steht zudem merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Der Vermisste wohnt im Bereich Marktplatz Wesel und nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel.

Eine Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Gianluca Maurice S. wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 175 cm, normale Statur, kurzes dunkles Haar, dunkle Hose, dunkler Pullover

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Jungen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche und fragt: Wer hat Gianluca Maurice S. nach 11 Uhr gesehen, oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte über den polizeilichen Notruf 110, an die Polizeiwache Süd in Moers (Tel.: 02841-171-0), die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-934-0), die Polizeiwache Nord in Wesel (Tel.: 0281-107-0) oder die Polizeiwache Ost in Dinslaken (Tel.: 02064-622-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell