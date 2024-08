Wesel (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ereignete sich auf der Brüner Landstraße (B70) ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr zur Unfallzeit ein 66-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Auto die Brüner Landstraße, aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Brünen. An der Einmündung zur Straße An der Lackfabrik bog der 66-Jährige nach links in die ...

