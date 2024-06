Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Einbruch in Bauhof mit Diebstahl eines Pkw

Hünxe (ots)

In der Zeit von Samstag, den 08.06.2024, 14 Uhr bis Sonntag, den 09.06.2024, 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Bürogebäude des Bauhofs an der Krudenburger Straße ein und entwendeten dort aus mehreren Fahrzeugen, die in einer Lagerhalle untergestellt waren, und Werkzeug. Anschließend stahlen sie einen Pkw aus der Halle und flohen mit dem Fahrzeug und dem entwendeten Werkzeug in unbekannte Richtung.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen weißen Fiat Scudo mit dem Kennzeichen WES-2299.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Pkw geben können. Diese werden auf der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 240609-1800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell