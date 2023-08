Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen/ Rheinberg - Polizei sucht 26-jährige Frau - Öffentlichkeitsfahndung

Alpen/ Rheinberg (ots)

Seit Samstag, den 12. August wird die 26-jährige Rabiye A. aus Alpen-Bönninghardt vermisst. Um 16.00 Uhr verließ Rabiye das Grundstück einer Wohneinrichtung und kehrte nicht zurück. Heute, am 14. August, fiel auf, dass die 26-Jährige vermisst ist.

Rabiye A. hat Schwierigkeiten sich zeitlich und örtlich zu orientieren. Sie wohnt in einer eigenen Wohnung in Alpen-Bönninghardt, sowie bei einer Pflegefamilie in Rheinberg-Orsoy.

Rabiye A. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 150 cm groß - ca. 60 kg schwer - braun/ schwarze, lockige & schulterlange Haare - auffälliger Gang

Die Polizei hat ihre Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, diese führten bislang nicht zum Antreffen der Rabiye A. Zum aktuellen Zeitpunkt ergeben sich keine Hinweise darauf, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann an Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der vermissten Rabiye machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache West unter, Tel. 02842-934-0 oder den polizeilichen Notruf 110!

