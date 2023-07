POL-WES: Kreis Wesel - Öffentlichkeitsfahndung in einem Vermisstenfall / Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots) - In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte mehrere Tonnen verschiedener Metalle von einem Firmengelände an der Straße Am Schornacker. Die Täter brachen das Zugangstor zum Firmengelände auf und zerstörten hier eine Kamerahalterung samt Kamera und den Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung. Vom Gelände entwendeten sie mehrere Tonnen Metalle (Blei, Zink, Kupfer). Da die Täter sich vermutlich einige ...

