POL-WES: Moers/Kamp-Lintfort - Vermisste Person

Öffentlichkeitsfahndung

Moers (ots)

Seit dem 13.06.2023 wird der 27-jährige Marc-Andre W. aus Kamp-Lintfort vermisst.

Der Vermisste arbeitet in einer betreuten Werkstatt in Moers.

Er wurde zuletzt am 13.06.2023, um ca. 16:00 Uhr auf seiner Arbeitsstelle in Moers gesehen und kam danach an seiner Wohnanschrift nicht an.

Zuletzt bekleidet war er mit einem rotbraunen T-Shirt, einer Cargo Jogginghose mit schwarzen Seitentaschen und grau-weißen Sportschuhen.

Der Vermisste ist ca. 175 - 180cm groß, von normaler Statur und hat kurze braune Haare.

Ein Bild des Vermissten befindet sich im Anhang.

Der Vermisste bewegt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und könnte sich im Bereich Moers und Kamp-Lintfort aufhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich auch außerhalb der genannten Städte aufhalten könnte.

Aufgrund Kognitiver Einschränkungen ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder eine Gefahr für Leib und Leben vorliegt.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise erbittet die Polizei über den Notruf 110 oder unter der Rufnummer 02842-934-0 (Polizeiwache Kamp-Lintfort) bzw. 02841-1710 (Polizeiwache Moers)

