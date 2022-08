Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 70-jähiger Mann aus Wesel vermisst

Wesel (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem vermissten 70-Jährigen aus Wesel.

Viktor B. hat 23.08.2022 gegen 08.20 Uhr seine Wohnanschrift verlassen. Er war auf dem Weg in ein Elektrogeschäft nach Aachen. Dort ist er auch angekommen und hat dieses gestern um 11:48 Uhr verlassen. Dort wirkte er auf den Inhaber ein wenig verwirrt. Er sagte aber, dass er sich auf den Heimweg machen wolle. Bisher ist er nicht an seine Wohnanschrift in Wesel-Fusternberg zurückgekehrt.

Der 70-Jährige muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Zuletzt hatte er am 23.08.2022 gegen 16.30 Uhr noch telefonischen Kontakt zu seiner Ehefrau und gab an, dass der Akku seines Handys bald leer sei und er sich auf dem Heimweg befindet.

Der Vermisste ist mit seinem Auto der Marke Opel Meriva in der Farbe Blau mit dem Kennzeichen WES-DB115 unterwegs. Der 70-Jährige könnte sich wegen gesundheitlicher Einschränkung in einer hilflosen Lage befinden.

Hinweise zum Gesuchten bitte an die Polizei in Wesel unter Tel.: 0281 /107-0 oder an die Notrufnummer 110.

