POL-WES: Dinslaken - Vermisstenfall / Öffentlichkeitsfahndung

Moers (ots) - Hochwertige Edelstahlbauteile und Kabel haben Unbekannte aus zwei Containern einer Baustelle an der Repelener Straße gestohlen. Die Container brachen die Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache Süd unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 an. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 ...

