POL-WES: Voerde - Schülerin vermisst / Polizei sucht weitere Zeugen

Polizei sucht weitere Zeugen

Voerde (ots)

Seit Dienstag (29.06.) wird die 15-jährige Schülerin Aceyla S. aus Voerde vermisst. Die Jugendliche war letzmalig an diesem Tag in der Schule gegen 13.15 Uhr gesehen worden.

Nach Angaben von Zeugen soll sie in den Schulbus in Fahrtrichtung Dinslaken eingestiegen sein, obwohl sie um nach Hause zu fahren, den Bus in Richtung Wesel hätte nehmen müssen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 155 cm groß, schlanke Figur (ca. 50kg), Schuhgröße 38, schwarze, lange Haare, braune Augen.

Angaben zur Bekleidung:

Schwarze Jeans, weißes T-Shirt, schwarze Turnschuhe der Marke Nike, schwarze Handtasche, vermutlich mit Geldbörse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

