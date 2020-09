Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht 83-Jährigen aus Moers

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 83-jährigen Mann aus Moers.

Er wird seit heute (16.09.20) um 06.35 Uhr vermisst. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatten ihn gestern zuletzt gegen 17.35 Uhr in seiner Wohnung an der Kaiserstraße in Moers gesehen. Der Mann hat einen eingeschränkten Orientierungssinn.

Der 83-Jährige müsste mit einem Rollator unterwegs sein. Wegen seiner Erkrankung stottert bzw. stammelt er bei seiner Aussprache.

Beschreibung: Der Mann ist zwischen 165 cm - 170 cm groß, hat eine schlanke Figur, eine Halbglatze, eine gebückte Haltung und er trägt meistens ein kariertes Hemd und ist mit einer Anzughose bekleidet.

