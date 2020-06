Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einladung zum Pressegespräch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktionen,

in einem Pressegespräch stellt Landrat Dr. Müller den neuen Leiter der Polizeiwache Neukirchen-Vluyn, Polizeihauptkommissar Helmut Heuner, vor.

Das Gespräch findet am Dienstag, 16.06.2020 um 14.00 Uhr in der Polizeiwache Neukirchen-Vluyn (Niederrheinallee 130) statt.

Dieser Termin ist nur für Medienvertreter vorgesehen.

Bitte melden Sie Ihr Kommen per Email (pressestelle.wesel@polizei.nrw.de) oder per Telefon (0281/107-1050) an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell