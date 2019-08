Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - 79-Jähriger vermisst

Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr verließ der 79 Jahre alte Manfred Brüggemann die gemeinsame Wohnung an der Steinstraße, in der er mit seiner Frau lebt.

Er verschwand vermutlich zu Fuß und hinterließ Brille, Geldbörse, Auto- und Hausschlüssel dort.

Gegen 20.00 Uhr traf ihn sein Neffe an der Kreuzung B 8/ B 58 an. Der Vermisste erklärte ihm, einen Spaziergang zu machen und ging zu Fuß in Richtung Rheinbrücke davon.

Seit der Zeit verliert sich seine Spur.

Beschreibung:

Schlanke Figur, grauer Kurzhaarschnitt, trug ein blau-weiß gestreiftes Kurzarmhemd und eine helle, lange Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

