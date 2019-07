Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers/Duisburg - 14-Jährige vermisst

Polizei fahndet mit Foto

Moers (ots)

Seit dem 22.06.2019, 09.00 Uhr, wird die 14-jährige Leonie Wiedig aus Moers-Meerbeck vermisst. Laut einer unbestätigten Zeugenaussage, wurde Leonie am 24.06.2019 vor einer Kaufland-Filiale in Duisburg-Kaßlerfeld gesehen. In der Vergangenheit war sie des öfteren im Bereich des Landschaftsparks und des Duisburger Hauptbahnhofs unterwegs.

Wer hat Leonie nach dem 22.06.2019 gesehen bzw. kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710, dem Notruf 110 oder der nächsten Polizeidienststelle.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

