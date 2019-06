Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Nachtragsmeldung- Verdacht der Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wesel (ots)

Am Freitag,31.05.2019, soll es gegen 20.15 Uhr in Wesel zu einer Vergewaltigung einer 15-Jährigen gekommen sein. Der Tatverdächtige und die Jugendliche hatten zuvor ein Musikfestival im Heubergpark besucht. Die Tat soll sich in einer Grünanlage in der Nähe der Lipperheystraße, außerhalb des Festivalgeländes ereignet haben. Im Laufe der Nacht konnte die Polizei einen 20-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und diesen vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führten Polizeibeamte den 20-jährigen heute dem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ. Der Weseler ist nunmehr in Untersuchungshaft.

