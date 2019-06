Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verdacht der Vergewaltigung auf Festival

Wesel (ots)

Am Freitag, den 31.05.2019, gegen 20:15 Uhr soll es im Rahmen der Veranstaltung "Esel Rock" in einer nahegelegenen Grünanlage zu einer Vergewaltigung zum Nachteil einer 15-Jährigen aus Wesel gekommen sein. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch die Polizei ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelt es sich einen 20-jährigen Deutschen aus Wesel. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

