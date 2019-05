Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Rollerfahrer von Außenspiegel gestriffen und gestürzt

Unfallfahrer flüchtete

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Dienstag gegen 07.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger Xantener mit einem Motorroller über die Trajanstraße in Richtung Maulbeerkamp. In Höhe des Orwaterwegs überholte ihn ein weißer Kleintransporter mit einem bislang unbekannten Fahrer. Der Außenspiegel des Kleintransporters traf den 28-Jährigen am Arm, so dass dieser die Kontrolle über seinen Roler verlor und zu Boden stürzte. Er verletzte sich hierbei leicht. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Maulbeerkamp, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Kastenwagen machen können. Gesucht werden außerdem die beiden Ersthelfer, die dem Rollerfahrer erste Hilfe leisteten.

Dabei soll es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von 30- 35 Jahren gehandelt haben. Der Mann hatte kurze, dunkle Haar und war mit einem schwarzen Auto unterwegs. Die Frau hatte schulterlange, blonde Haare, trug eine Brille und fuhr einen gelben Kleinwagen mit schwarzen Blumenaufklebern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

