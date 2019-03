Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zwei Polizeibeamte verletzt

Xanten (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr randalierte ein 25-jähriger Xantener in einem Mehrfamilienhaus an der Kalkarer Straße.

Die alarmierten Polizeibeamten versuchten zunächst, den Mann zu beruhigen.

Dieser leistete aber im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und verletzte einen 23-jährigen Beamten und seinen 47-jährigen Kollegen.

Der Xantener konnte in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

