Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Schwerstverletzter Radfahrer nach Verekehrsunfall

Wesel (ots)

Am Freitag, dem 22.03.2019 gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 79 Jahre alter Pedelecfahrer aus Kamp-Lintfort mit seinem Rad die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Feldstraße. An der Kreuzung mit der B 510 biegt er zunächst nach rechts auf den gemeinsamen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Rheurdt ab. Anschließend nutzt er die Querungshilfe dieser Kreuzung, um auf die genüberliegende Seite der B 510 zu gelangen. Dabei beachtet er nicht eine 59 Jahre Jahre alte Pkw Fahrerin aus Kleve, die die vorfahrtberechtigte B 510 aus Richtung Kamp-Lintfort in Fahrtrichtung Rheurdt befuhr. Der Radfahrer wird frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, so dass Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen einem Moerser Krankenhaus zugeführt. Die Pkw Führerin erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

