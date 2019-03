Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand einer Industriehalle

Voerde (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstag gegen 22.45 Uhr in einem Gewerbegebiet zu einem Brand in einer Industriehalle. In der Halle, die am Heideweg, Ecke Gewerbestraße liegt, wurden unter anderem Kunstharze und Lacke gelagert und verarbeitet.

Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr kam es immer wieder zu kleineren Explosionen am Brandort. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute leicht. Weitere Personen kamen bisher nicht zu Schaden.

Nach ersten Erkenntnissen durch die Feuerwehr besteht durch die Rauchentwicklung keine Gefahr für die Bevölkerung. Vorsorglich gab die Feuerwehr einen Warnhinweis heraus.

Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit keine Angaben gemacht werden. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Die Kriminalpolizei erschien noch am Abend vor Ort und übernahm die Ermittlungen, die derzeit andauern.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell