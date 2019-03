Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall - Achtjähriger Dinslakener verletzt

Dinslaken (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr ereignete sich auf der Talstraße in Dinslaken ein Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Dinslakenerin befuhr mit ihrem Auto die Talstraße in Richtung "Zum Fischerbusch". Plötzlich lief ein Achtjähriger aus ihrer Sicht von dem rechten Gehweg hinter einem parkenden Pkw über die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Junge schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell