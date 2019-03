Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers-Schwafheim - 81-Jährige bestohlen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Eine 81-jährige Moerserin belud am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ihr Auto vor der Sparkasse am Länglingsweg. Ein Unbekannter trat an die Dame heran und lenkte diese ab. Er stahl Bargeld und ging dann in Richtung Apotheke davon. Als die Moerserin wenige Augenblicke später bemerkte, dass der Ganove sie bestohlen hatte, sah sie den Mann in einem weißen BMW in Richtung Römerstraße davon fahren.

Beschreibung:

Etwa 170 cm groß, 35 bis 40 Jahre alt, gewellter/krauser Kurzhaarschnitt, dunkle Haare, gebräunter Teint, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem bräunlichen Anzug mit weißem Hemd und dunkler Krawatte, braune Schuhe.

Wer hat zur besagten Zeit am Länglingsweg Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

Kreispolizeibehörde Wesel

