Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter Wildpinkler bedrohte Mann mit Schlagstock

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag gegen 14.20 Uhr beobachtete ein 29-jähriger Gocher zwei bislang unbekannte Männer an der Zufahrt zu einer Tiefgarage einer Bank. Als einer der Männer beabsichtigte, an die Zufahrt der Tiefgarage zu urinieren, sprach er ihn an. Die Person reagierte daraufhin aggressiv, zog im weiteren Verlauf einen Schlagstock und bedrohte den 29-Jährigen. Auch der zweite Mann drohte dem Gocher mit einer Bierflasche. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Männer:

1. Person:

35-45 Jahre alt, circa 1,75 m groß, weiße Cappy, rundes Gesicht, neonfarbener Jogginganzug in blau mit gelben Streifen, schwarzer Rucksack.

2. Person:

18-22 Jahre alt, circa 1,75 m groß, hellgrauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, Kapuze über den Kopf gezogen, Kleidung augenscheinlich zu groß.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

