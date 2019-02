Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde-Mehrum - Autofahrerin stieß mit Traktor zusammen

Voerde-Mehrum (ots)

Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr befuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus Dinslaken die Schulstraße in Fahrtrichtung Dammstraße.

Vor ihr fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 60-jähriger Mann aus Voerde mit einem Traktor.

Auf Höhe der Einmündung Ettwigstraße beabsichtigte der 60-Jährige, nach links abzubiegen und stieß in diesem Augenblick mit der Dinslakenerin zusammen, die den Traktor überholen wollte.

Die 73-Jährige fuhr auf ein angrenzendes Feld und kam dort nach ca. 40 Metern zum Stillstand.

Die Frau verletzte sich dabei so stark, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste, in dem sie stationär verblieb.

Ein 50-jähriger Beifahrer aus Voerde und der Traktorfahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell