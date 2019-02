Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Versuchter Einbruch an der Krusenstraße

Dinslaken (ots)

Ein unbekannter Täter ging am Mittwochabend in der Zeit von 21.30 bis 21.45 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Krusenstraße in Dinslaken. Er versuchte, über eine Leiter in das erste Obergeschoss zu gelangen und dort ein Fenster aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte. Geräusche riefen einen aufmerksamen Nachbarn auf den Plan, der den Einbrecher ansprach. Daraufhin flüchte dieser durch den Garten und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Wer sachdienliche Angaben zum Täter machen kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 02064 / 622 - 0 bei der Polizei in Dinslaken.

