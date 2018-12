Moers (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 06.45 Uhr brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Laube an der Straße Obere Birk aus.

Die Laube, die sich im Garten eines Wohnhauses befindet, wird unter anderem zur Lagerung von Holz benutzt.

Dieses brennende Holz konnte von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf die Laube übergriffen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

